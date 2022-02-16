Исследователи изучают генетические особенности кукурузы

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16.02.2022, 21:20, Новости дня
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Специалисты выяснили, что у кукурузы есть дикие предки, благодаря которым она распространилась по всему миру и стала одной из самых популярных сельскохозяйственных культур.

В результате нового исследования эксперты из Соединённых Штатов Америки выяснили, что у кукурузы есть древний предок – трава теосинте. Она распространена в Мексике и растение начали одомашнивать около десяти тысяч лет назад. Трава давала мало семян и ее искусственно отбирали, оставляя самые плодородные кусты.

Работа поможет учёным выяснить, как использовать генетическое разнообразие кукурузы для повышения эффективности сельского хозяйства. Они и дальше будут искать древних предков растения.



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