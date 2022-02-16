Ученые научились создавать нетоксичную краску

Эксперты из Норвежского университета науки и технологий разработали новый метод получения красок, отличающихся нетоксичностью. Они предположили, что эти вещества даже можно будет использовать повторно после переработки.

Часто в красках применяют токсичные и ядовитые пигменты. Ученые уже давно пытаются найти безопасную альтернативу этим компонентам, но это крайне непросто. Все дело в том, что краски должны быть устойчивыми к выгоранию, воздействию воды и изменению температур.

Также краски планируют сделать экологичными. В результате нового исследования учёные воспользовались глиной для разработки уникального состава. Они поместили между двумя нанотонкими листами глины специальное вещество. Регулируя расстояние между листами, можно изменять цвет материала.