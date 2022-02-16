 

Для охлаждения тропических регионов нужно высаживать деревья на пастбищах

16.02.2022, 21:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Исследователи из Университета Вашингтона в процессе новой научной работы решили проанализировать, как влияет высадка деревьев на пастбищах в тропических регионах на естественное охлаждение.

Ученые проанализировали данные, полученные со спутников за 2018 год. Они отображали состояние основных пастбищ в тропических регионах. Работа специалистов из Соединённых Штатов Америки помогла выяснить, что высадка деревьев в таких местностях действительно помогает снизить температуру на 2,4 градуса по Цельсию.

Все это говорит о том, что высадка деревьев помогает нивелировать воздействие глобального потепления на отдельные регионы планеты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / В Сочи заявили об отсутствии дефицита воды из-за жары

13.05 / Символ надежды — моторикши в Индии переоборудуют под «скорую помощь»

13.03 / Учительница умерла после прививки вакциной AstraZeneca в Словакии

08.07 / У сооснователя группы «Чайф» обнаружили коронавирус

22.02 / Independent – Лондон призвали покончить с «варварской» практикой на учениях в Таиланде, чтобы избежать новой пандемии

03.01 / “Укравтодор” предупредил водителей о тумане и мокрых дорогах

16.02 / НАТО развернет дополнительные боевые группы в Румынии

06.11 / В Киеве на карантин из-за COVID-19 закрыты три школы

02.08 / Собянин: Дефицит мигрантов в Москве повлиял на рост инфляции

13.11 / В Великобитании зафиксировали рекордное суточное число случаев COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика