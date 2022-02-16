Для охлаждения тропических регионов нужно высаживать деревья на пастбищах

Исследователи из Университета Вашингтона в процессе новой научной работы решили проанализировать, как влияет высадка деревьев на пастбищах в тропических регионах на естественное охлаждение.

Ученые проанализировали данные, полученные со спутников за 2018 год. Они отображали состояние основных пастбищ в тропических регионах. Работа специалистов из Соединённых Штатов Америки помогла выяснить, что высадка деревьев в таких местностях действительно помогает снизить температуру на 2,4 градуса по Цельсию.

Все это говорит о том, что высадка деревьев помогает нивелировать воздействие глобального потепления на отдельные регионы планеты.