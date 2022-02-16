Названы полезные свойства рукколы

Эксперты рассказали, что руккола обладает антиоксидантными свойствами. Она не только является одной из самых популярных добавок к различным блюдам, но и считается крайне полезной для здоровья.

Руккола существенно снижает риск развития заболеваний сердца и сосудов, а за счёт содержания в составе кальция и витамина K увеличивает прочность костной ткани и способствует ее росту.

Однако специалисты предупредили, что употреблять рукколу в больших количествах не всегда полезно для некоторых людей. Нельзя ею увлекаться во время приема препаратов для разжижения крови и при лечении острых заболеваний сердечно-сосудистой системы.