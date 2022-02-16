Беременная певица Женя Малахова удивила подписчиков своим рационом: “Есть нужно все”

Популярная певица Женя Малахова разместила на личной странице в Instagram публикацию, в рамках которой поделилась с фолловерами особенностями своего пищевого рациона во время беременности. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

На фотоснимке, который стал главным визуальным составляющим публикации Жени Малаховой, исполнительница позирует в домашней обстановке с тарелкой собственноручно приготовленного салата “Цезарь”, рецептом которого, к слову, она поделилась с подписчиками. Однако описание приготовления упомянутого кулинарного шедевра экс-вокалистка группы Reflex предварила довольно пространными откровениями, в которых пояснила об особенностях своего питания в период беременности. Она призналась, что, несмотря на прописные истины о строгих ограничениях в составлении пищевого рациона в упомянутый период, имеет немало подруг, позволяющих себе баловать себя буквально любыми “вкусняшками”. И именно такой концепции хозяйка аккаунта решила придерживаться сама.

“Моя подруга придерживалась мнения, что есть в беременность нужно все, чтобы потом у ребенка не было аллергии. Я, кстати, решила выбрать для себя этот вариант, хотя до беременности я говорила, что как только это произойдет, я исключу все вредные продукты и начну питаться исключительно правильно”, – отметила Женя Малахова.



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Далее певица конкретизировала информацию о своем меню и рассказала, что с удовольствием поглощала в период ожидания появления на свет ребенка в немалых количествах роллы, гранатовый сок и бананы. При этом она добавила, что с удовольствием наслаждалась еще и йогуртами, колой и любимым майонезом.

Стоит отметить, что фолловеры в целом либерально отнеслись к откровениям исполнительницы, хотя некоторые из них все же предостерегли звезду от злоупотребления некоторыми продуктами, особенно – колой и майонезом. Впрочем, абсолютное большинство поклонников выразили солидарность с любимицей в кулинарных пристрастиях и традиционно отметили красоту и её позитивный настрой.