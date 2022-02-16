В Италии непривитые сенаторы потребовали разрешить им доступ в парламент

Группа итальянских сенаторов обратилась с ходатайством об отмене правительственного решения об обязательной вакцинации от коронавируса для всех граждан в возрасте старше 50 лет, поскольку оно не позволяет им принимать участие в работе парламента, сообщила газета Corriere della Sera.

Протест выразили около десяти сенаторов, которым со вторника был запрещен доступ в сенатский Дворец Мадама в Риме. Один из них Микеле Джарруссо отметил, что в данном случае речь идет о протесте против «фашистской нормы», передает РИА «Новости».

«А если завтра большинство одобрит закон, который запретит вход в сенат тем, кто не блондин с голубыми глазами и у кого рост ниже 1 м 80 см?» – заметил он.

По данным миланского издания, журналистам, которые спросили сенатора о том, почему он до сих пор не сделал прививку, он парировал «как вы смеете спрашивать меня о вакцинации, а если я спрошу у вас, каким противозачаточным средством пользуетесь вы или ваша жена?»

Отмечается, что местные СМИ уже не раз обращали внимание на тот факт, что некоторые парламентарии и известные политики, несмотря на постоянные призывы властей к вакцинации, до сих пор сами не сделали прививку от COVID-19.

Так, в этом контексте упоминалась экс-мэр Рима Вирджиния Раджи, которая на днях была вынуждена принимать участие в экстренном совещании руководителей правящего «Движения 5 звезд» в онлайн-режиме, поскольку у нее нет COVID-сертификата.

По данным издания, в настоящее время в Италии насчитывается около 1,4 млн непривитых граждан в возрасте 50+. Примерно 10% из них имеют медицинский отвод от вакцинации. Еще около 700-800 тыс. человек не имеют постоянной работы или являются пенсионерами. Таким образом запрет на работу касается приблизительно полумиллиона итальянцев.

Ранее российский Минздрав выдал разрешение Центру им. Гамалеи на проведение 1-2 фаз клинических исследований вакцины против нового коронавируса на основе вирусоподобных частиц (VLP).

Тем временем в Австрии объявили о том, что с 5 марта больше не понадобится сертификат о вакцинации от COVID-19 для посещения общественных мест. Также с 5 марта отменяется общее обязательство носить маску.