Корабли Балтийского флота завершили морской поход в Атлантику

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корветов «Стойкий» и «Сообразительный» вернулись в Балтийск после выполнения задач в Балтийском и Северном морях, а также в акватории Атлантического океана, информирует пресс-служба флота.

«Морской поход, начавшийся 23 января, проходил в рамках постоянного военно-морского присутствия кораблей Балтийского флота в зоне его ответственности», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Корабли прошли более 5 тыс. морских миль, отработали десятки корабельных учений и тренировок.

Экипажи корветов выполнили мероприятия по пополнению запасов топлива и воды в дрейфе и на ходу, также отработали задачи по поиску подводных лодок условного противника с применением противолодочных вертолетов Ка-27.

Специалисты ракетно-артиллерийских боевых частей выполнили задачи по нанесению ракетных ударов противокорабельными ракетными комплексами «Уран».

«Корабли вернулись из похода технически исправными и готовыми после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению», – добавили в пресс-службе.