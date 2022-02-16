Абрамович переоформил долю в Evraz на себя с офшорной компании

Бизнесмен Роман Абрамович переоформил свою долю в сталелитейной компании Evraz с офшорной компании Greenleas International Holdings Ltd на себя, говорится в сообщении Evraz на Лондонской фондовой бирже.

«Роман Абрамович являлся косвенным держателем 417 млн 767,314 тыс. обыкновенных акций Evraz plc через Greenleas International Holdings Ltd до того, как эти акции были переведены на него и он стал их владельцем напрямую», – приводит ТАСС сообщение компании.

Greenleas International Holdings Ltd являлась держателем 28,64% голосующих акций Evraz.

Ранее издание The Sun сообщило, что Роман Абрамович потерял примерно 778 млн евро за день из-за ситуации на Украине, передает ФАН.

Согласно сведениям источника, акции сталелитейной группы Evraz на Лондонской фондовой бирже упали на 29%. Инвесторы опасаются возможных санкций против российских фирм.

Роман Абрамович с 2006 года владеет 28,6% акций Evraz.