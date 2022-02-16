 

СБУ разоблачила “замгенпрокурора ЛНР”, которая массово фабриковала дела против жителей ОРДЛО с проукраинской позицией

16.02.2022, 20:42, Новости дня
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По данным спецслужбы, подозреваемая причастна к преследованию и незаконным заключениям граждан на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Для этого она организовывала фальсификацию дел и задержание людей под вымышленными предлогами за их проукраинскую позицию.

По данным следствия, подозреваемой является бывшая сотрудница Луганской прокуратуры, которая в 2014 году присоединилась к незаконным вооруженным формированиям. Она вошла в состав так называемых “МГБ ЛНР” и “генпрокуратуры”, где впоследствии стала одной из руководительниц.

“Находясь на этой должности, она контролировала действия подчиненных во время преследований местных жителей и организовывала незаконные обвинения граждан в “судах” боевиков”, – говорится в сообщении.

На основании собранных доказательства следователи СБУ заочно сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 110 (умышленные действия, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.

“Решается вопрос об объявлении ее в общегосударственный розыск. К злоумышленнице будет применена процедура специального досудебного расследования и специального судебного разбирательства”, – уточнили в СБУ.

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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