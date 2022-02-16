 

Коломойский: Пусть Зеленский думает, на своем месте Ермак, или нет. Мне какая разница?

16.02.2022, 20:42, Новости дня
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По словам бизнесмена, он познакомился с Ермаком, когда Владимир Зеленский стал президентом Украины. 

Журналист спросил мнение Коломойского – на своем месте Ермак или нет. 

“Даже не думаю, мне какая разница? Это пусть Зеленский думает, на своем он месте или нет. – ответил бизнесмен. – Я с ним мало общался. Культурный, интеллигентный”.

Коломойский сказал, что по его мнению, Ермак “намного выглядит солидней, чем его предшественник и тезка” Андрей Богдан. Бизнесмен также прокомментировал информацию о том, влиял ли он на увольнение Богдана.

“Это Богдан говорит? Ну я же не влияю. Руководитель Администрации – это Зеленский решает”, – сказал он. 

Контекст:

До политической карьеры Ермак занимался частной юридической практикой в сфере защиты интеллектуальной собственности и продюсировал фильмы. Он является учредителем украинской продюсерской и дистрибьюторской компании Garnet International Media Group.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего помощника Ермака руководителем Офиса президента в 2020 году. До Ермака эту должность занимал Богдан – в прошлом личный адвокат Коломойского. Перед увольнением Богдана и назначением Ермака Зеленский заявил, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. Президент подчеркнул, что из-за них ему придется расставаться с сотрудниками, но фамилий не назвал.

В последнее время в медиапространстве звучат заявления о влиянии Ермака на Зеленского.

“Я считаю, что только досрочные парламентские выборы могут отобрать у Ермака, которого никто не выбирал, даже в Конституции его должность не прописана, полномочия. Он, по сути, управдом, но он сегодня руководит президентом Зеленским, использует его некомпетентность и фобии для того, чтобы разваливать Украинское государство”, – заявлял бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 10 февраля. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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