 

Политолог Самонкин: Беглов попытается выкрутиться из ситуации с пострадавшей на Бали петербурженкой Стрелец

16.02.2022, 20:36, Новости дня
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Доверие петербуржцев к Смольному резко снизилось. На это в том числе повлияла ситуация с пострадавшей на Бали Полиной Стрелец, заявил политолог Юрий Самонкин.

Администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не обратила внимание на трудную ситуацию Стрелец. Она попала в аварию на Бали, после чего была подключена к аппарату ИВЛ. Родственники девушки пытались достучаться до команды градоначальника. Однако получали только отказы.

Как утверждает Самонкин, Беглов попытается выкрутиться из этой ситуации. Ведь жители города уже недовольны им и требуют отставки.

«Но со стороны Беглова, который сейчас очень сильно теряет рейтинг доверия, поскольку жители и так крайне возмущены и антиковидной политикой и вопросами уборки снега, сейчас он попытается не то, что замять, но как-то выкрутиться из этой ситуации, хотя рейтинг доверия падает», — говорится в комментарии эксперта.

Самонкин отметил, что проблему удалось решить только с помощью огласки. В этом случае журналисты оказали большую поддержку. Если бы не общественный резонанс, информация могла бы не дойти до сведения федерального центра.

После обнародования сведений Беглов заявил о контроле ситуации. Однако в очередной раз он переложил всю работу на Москву. Девушку будут эвакуировать на рейсе МЧС. При поддержке Минздрава РФ ведомство организовало транспортировку Стрелец.



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