 

Ученые признались, что не знают, как на самом деле выглядела акула мегалодон

16.02.2022, 20:36, Новости дня
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Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде в ходе недавнего исследования пришли к выводу, что современный уровень развития науки не позволяет им точно сказать, как выглядела самая большая акула, которая жила на нашей планете миллионы лет назад.

Речь идёт о мегалодоне. Эксперты из Соединённых Штатов Америки говорят, что вид не оставил о себе никаких упоминаний в палеонтологической летописи эволюции. Нельзя точно сказать, как выглядели акулы, но есть предложения, что длиной они были около 15 метров и, вероятно, имели большие зубы.

Также высказываются теории, что Otodus megalodon чем-то похож на современных ламнидных акул, но каким-либо образом опровергнуть гипотезу или подтвердить ее не представляется возможным.



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