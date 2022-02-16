В Германии хотят клонировать свиней для получения донорских сердец

Ученые разработали технологию генетической модификации свиней целью получения доноров сердец для людей. Исследователи поделилась результатами последних экспериментов.

Ранее научные сотрудники университета Мэриленда из Соединённых Штатов Америки заявили, что скоро они будут клонировать свиней. В этом году специалисты из Германии уже провели первую операцию по пересадке сердца свиньи человеку. Эксперимент завершился удачно. Пациент находится в удовлетворительном состоянии, но риск отторжения органа все ещё присутствует.

В связи с этим эксперты предложили использовать геном одичавших домашних животных, чтобы существенно снизить риск развития инфекций после пересадки сердца и повысить эффективность технологии.