Мнение: Две беды

В Санкт-Петербурге анонсирована отмена QR-кодов в общепите и сфере досуга. Коды останутся для посещения музеев и театров. Что логично: в культурной столице и вирус держит оборону до последней РНК-молекулы именно в учреждениях культуры.

Когда именно произойдет отмена, еще неизвестно, но скоро.

То, что проект цифровизации на данном этапе провален, уже нет смысла говорить. Это факт. Хотя он в определенном смысле живет не сам по себе, а в системе условий, которые и привели к провалу проекта.

Власть отчетливо продемонстрировала, что она готова принимать любые решения за рамками и гранью не только здравого смысла, но и действующего законодательства, включая и основной закон. При этом никаких механизмов, препятствующих преступлениям в сфере нарушения действующего законодательства, в стране нет. Нет прокуратуры, нет судов, включая конституционный, нет президента, как гаранта прав и свобод. По поступлению внешней команды из какого-нибудь ВОЗ российская власть берет под козырек и начинает работать кистенем.

Однако с исполнимостью решений возникает колоссальная проблема. Как показал опыт продвижения вакцинации и цифровизации, у нее есть две грани.

Первая — бойкот и сопротивление сами людей. Пока у режима нет адекватных механизмов принуждать людей, выбравших тактику пассивного, но жесткого сопротивления. Около половины населения страны так и не поддалось ни на убеждения, ни на принуждение. Что, конечно, обессмысливает все усилия режима.

Второй фактор менее очевиден, но он есть. Власть, осознавая свою недееспособность, делегировала право на террор негосударственным структурам. По сути, сами терроризируемые (бизнес в первую очередь) должны были взять на себя полицейские функции и вредить своему собственному бизнесу, не допуская покупателей и посетителей в свои заведения, либо создавая для них унизительные дискриминирующие условия. В итоге весь проект цифровизации стал критически зависеть от охранника на входе. Если охранник идиот и сволочь, то заведение остается без посетителей. Если у него срабатывает причинно-следственная связь, что от благополучия охраняемого им заведения зависит в том числе и его зарплата, то он присоединяется к бойкоту. Людей с «синдромом вахтера» на такой работе, конечно, много, но вменяемых людей тоже достаточно. Поэтому система QR-кодов игнорировалась или нарушалась с обеих сторон, что и привело к ее провалу.

Пока у режима нет внятного ответа, как он сможет решить эти две проблемы. А раз так — то любая попытка «Можем повторить» столкнется с тем же самым ответом и приведет к тому же самому результату.

—