На 10 тысяч больше, чем вчера. В Петербурге новый скачок заболеваемости ковидом

Уже не первый раз Петербург становится лидером по суточной заболеваемости коронавирусом. За последние сутки в городе выявлено более 17 тыс. новых случаев, хотя вчера эта цифра составила 7,1 тыс. При этом в Смольном заявляют о достижении стопроцентного коллективного иммунитета. Журналисты считают, что такое заявление команда Беглова сделала не просто так.

«Если говорить о коллективном иммунитете, то согласно сайту дашборд Министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Там учитываются люди переболевшие и люди, которые привиты», — заявил замглавы комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Саран.

Его слова вызывают сомнение, ведь больницы Петербурга переполнены. В коронавирусных отделениях лежит более 8,6 тыс. человек. Около 158 тыс. человек лечатся дома.

Петербург бьет рекорды не только по заболеваемости, но и по смертности. Вчера, 15 февраля, от коронавируса скончалось 73 петербуржца. Также, по словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, несколько дней назад уровень коллективного иммунитета в Петербурге снизился до 85%. Поэтому заявления Сарана вызывают вопросы.

Не исключено, что петербургские чиновники осознали свой провал в борьбе с коронавирусом и решили пустить все на самотек и отменить ограничения. Ранее эксперты советовали городским властям наладить исполнение имеющихся запретов. Депутат Заксобрания Борис Вишневский обратил внимание на отсутствие контроля за ношением масок в общественном транспорте.