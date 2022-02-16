 

Врач назвал неожиданный ранний признак деменции

16.02.2022, 20:20, Разное
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Врач Эрик Берг назвал неожиданный ранний признак деменции. Заболевание является неизлечимым, а причиной его развития считается атрофия определенных областей мозга.
Главные признаки развития слабоумия – трудности с планирование и организацией повседневных задач, сенсорная дисфункция, или проблемы с обонянием, вкусом, зрением, слухом, нарушение аппетита, проблемы с речью, памятью, ориентацией в пространстве. Обращение к врачу на данном этапе не позволит вылечиться, но удастся отсрочить необратимые нарушения и продлить нормальную жизнь.

Что касается неожиданного раннего симптома деменции, то речь идет о запоре. Причиной этого становится нарушение связи между мозгом и кишечником. Врачи уверены, что из-за наличия большого количества нервных волокон в нем могут зарождаться многие когнитивные проблемы. Запоры также чаще наблюдаются и у людей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

Источник: www.pravda.ru



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