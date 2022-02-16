Врач назвал неожиданный ранний признак деменции

Врач Эрик Берг назвал неожиданный ранний признак деменции. Заболевание является неизлечимым, а причиной его развития считается атрофия определенных областей мозга.

Главные признаки развития слабоумия – трудности с планирование и организацией повседневных задач, сенсорная дисфункция, или проблемы с обонянием, вкусом, зрением, слухом, нарушение аппетита, проблемы с речью, памятью, ориентацией в пространстве. Обращение к врачу на данном этапе не позволит вылечиться, но удастся отсрочить необратимые нарушения и продлить нормальную жизнь.

Что касается неожиданного раннего симптома деменции, то речь идет о запоре. Причиной этого становится нарушение связи между мозгом и кишечником. Врачи уверены, что из-за наличия большого количества нервных волокон в нем могут зарождаться многие когнитивные проблемы. Запоры также чаще наблюдаются и у людей с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.

Источник: www.pravda.ru