 

Специалисты рассказали об основных полезных свойствах огурца для организма

16.02.2022, 20:20, Разное
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Зарубежные эксперты по питанию разместили в одном из профильных изданий рекомендации по включению в ежедневных рацион огурцов, описывающие основные полезные свойства данного овоща. Специалисты выделили пять главных факторов, свидетельствующих о необходимости употребления продукта.
Эксперты напомнили, что в огурцах, на 96% состоящих из воды, содержатся витамины К и С, а также несколько важных для функционирования организма элементов в виде калия, марганца и магния. В свою очередь, физетин, которым богат овощ, способствует замедлению или предотвращению потери памяти и других нарушений мозговой деятельности. Также указанный флавоноид выполняет функцию антиоксиданта, защищающего от старения нейроны. Высокая насыщенность огурца водой и большое содержание в нем волокон создают необходимую микрофлору в кишечнике, помогая в решении проблем с его опорожнением. Кроме того, свойством жидкости, находящейся в продукте, является регуляция кровяного давления и поддержание терморегуляции тела в условиях жаркой погоды.

Специалисты отметили, что регулярное употребление огурцов способно улучшить рост волосяного покрова и обеспечить коже необходимое здоровое состояние, уменьшая последствия акне, псориаза и экземы. Полезен и огуречный сок – он является естественным мочегонным средством, помогающим в избавлении организма от излишков воды и предотвращении образования камней в почках. Также включение огурцов в рацион помогает снизить показатель уровня мочевой кислоты с целью предотвращения появления болей в суставах.

Резюмируя свои рекомендации, эксперты посоветовали регулярно употреблять огурцы в виде разных блюд путем добавления их в салаты, использования в составе сэндвичей, а также делать из овоща смузи с добавлением зелени. Материалы аналитической работы были опубликованы Food News.

Источник: www.infox.ru



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