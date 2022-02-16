Главе “Газпрома” присвоено звание Героя Труда Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о присвоении звания Герой Труда КНР Алексею Миллеру. В документе отмечены особые заслуги главы «Газпрома» перед государством и народом Китая.

Согласно законодательству КНР, звание Герой Труда присваивается гражданам, добившихся выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности. Си Цзиньпин поблагодарил руководителя российского госконцерна за помощь в развитии энергетического сектора Китая. Глава государства также подчеркнул личный вклад Алексея Миллера в строительстве газопровода «Сила Сибири».

«В очередной раз хотелось бы сказать спасибо нашим российским партнерам. Китай, не вложив ни юаня в строительство трубопровода, получил возможность покупать газ, дешевле стран ЕС и Белоруссии. «Сила Сибири» — это еще одно убедительное доказательство дружбы между нашими народами», — заявил Си Цзиньпин.

Звание Героя Труда позволит Алексею Миллеру пользоваться льготами при покупке лекарств и оплате услуг ЖКХ. Кроме того глава «Газпрома» получит право на бесплатный проезд в общественном транспорте на всей территории Китая.

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