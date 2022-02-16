Выявлена особенность размножения «омикрона» в нижних дыхательных путях

Штамм коронавируса «омикрон» размножается в нижних дыхательных путях человека в десять раз медленнее «дельты», сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«В нижних отделах дыхательных путей омикрон практически не размножается, или размножается, но по крайней мере значительно медленнее, чем дельта, есть данные, что в десять раз медленнее», – цитирует ее ТАСС.

Также Пшеничная отметила, что в верхних отделах дыхательных путей омикрон размножается примерно так же активно, как и другие штаммы.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большая часть новых случаев коронавирусной инфекции в России приходится на штамм «омикрон».