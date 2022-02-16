В Швейцарии отменили ношение масок в общественных местах

Правительство Швейцарии приняло решение отменить с 17 февраля требование о COVID-сертификатах для посещения общественных мест и обязательное ношение масок в магазинах, введенные из-за пандемии.

«С четверга, 17 февраля 2022 года, доступ в магазины, рестораны, учреждения культуры, учреждения, открытые для общественности, и на мероприятия снова возможен без маски или COVID-сертификата. Также были отменены требование ношения масок на рабочем месте и рекомендация работать из дома», – цитирует РИА «Новости» заявление швейцарского правительства.

При этом отмечается, что до 31 марта будет действовать требование о ношении масок в общественном транспорте и о пятидневной изоляции для лиц с положительным тестом на COVID.

Въезжающим в Швейцарию не нужно предъявлять подтверждение о вакцинации, перенесенном COVID или отрицательный результат теста на коронавирус.

Как сообщило правительство, эпидемиологическая ситуация в стране продолжает развиваться хорошо и благодаря высокому уровню коллективного иммунитета перегрузка системы здравоохранения маловероятна, несмотря на все еще значительную циркуляцию вируса. Поэтому власти Швейцарии считают, что в стране созданы условия для быстрой нормализации социальной и экономической жизни.

В свою очередь, федеральный советник (министр) по внутренним делам, курирующий вопросы здравоохранения, Ален Берсе сообщил, что острая фаза пандемии завершилась, но, возможно, осенью потребуются новые меры реагирования на COVID.

Ранее глава минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн заявил об отмене масочного режима в стране с 5 марта.