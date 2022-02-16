 

В Швейцарии отменили ношение масок в общественных местах

16.02.2022, 20:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правительство Швейцарии приняло решение отменить с 17 февраля требование о COVID-сертификатах для посещения общественных мест и обязательное ношение масок в магазинах, введенные из-за пандемии.

«С четверга, 17 февраля 2022 года, доступ в магазины, рестораны, учреждения культуры, учреждения, открытые для общественности, и на мероприятия снова возможен без маски или COVID-сертификата. Также были отменены требование ношения масок на рабочем месте и рекомендация работать из дома», – цитирует РИА «Новости» заявление швейцарского правительства.

При этом отмечается, что до 31 марта будет действовать требование о ношении масок в общественном транспорте и о пятидневной изоляции для лиц с положительным тестом на COVID.

Въезжающим в Швейцарию не нужно предъявлять подтверждение о вакцинации, перенесенном COVID или отрицательный результат теста на коронавирус.

Как сообщило правительство, эпидемиологическая ситуация в стране продолжает развиваться хорошо и благодаря высокому уровню коллективного иммунитета перегрузка системы здравоохранения маловероятна, несмотря на все еще значительную циркуляцию вируса. Поэтому власти Швейцарии считают, что в стране созданы условия для быстрой нормализации социальной и экономической жизни.

В свою очередь, федеральный советник (министр) по внутренним делам, курирующий вопросы здравоохранения, Ален Берсе сообщил, что острая фаза пандемии завершилась, но, возможно, осенью потребуются новые меры реагирования на COVID.

Ранее глава минздрава Австрии Вольфганг Мюкштайн заявил об отмене масочного режима в стране с 5 марта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / В Луганской области, попавшей в “красную” зону, решили не вводить жесткие ограничения

27.05 / В РФ выставили на продажу версию Lamborghini Urus от Mansory

07.01 / Ястремскую отстранили от участия в теннисных турнирах из-за положительной допинг-пробы

13.02 / Политолог – благодаря вакцине РФ одерживает геополитическую победу

23.06 / Le Monde – спустя пять лет после референдума по брекситу всё ещё непонятно, зачем он был нужен

17.07 / Уголовное дело по взрыву на газопроводе в Донецке возбудили по статье «Теракт»

18.03 / Хуснуллин объяснил, как полностью очистить сточные воды южного побережья Крыма

02.07 / Бельгия заподозрила китайских студентов в шпионаже

10.08 / На митинге в Минске погиб один человек, десятки пострадали

04.11 / Под брендом HP выходит новый игровой монитор с частотой 240 Гц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика