 

ЕР приостановила членство сбившего человека депутата из Крыма

16.02.2022, 20:08, Новости дня
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Членство в «Единой России» депутата крымского парламента Игоря Буданова временно приостановили из-за сообщений о его причастности к смертельной аварии, сообщили в региональном отделении партии.

«В связи с появившейся информацией в СМИ и социальных сетях о том, что депутат государственного совета республики Крым Игорь Викторович Буданов (фракция «Единой России») совершил наезд на жительницу Симферополя, которая впоследствии скончалась в больнице, крымское региональное отделение «Единой России» в соответствии с уставом партии приостановило его членство в партии на период выяснения всех обстоятельств произошедшего», – цитирует сообщение реготделения РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что Буданов якобы на автомобиле сбил пожилую женщину в Симферополе 14 февраля, после чего скрылся с места происшествия. Женщина умерла в больнице, Буданов задержан. В региональном следственном управлении СК пока не комментировали информацию.

Буданова избрали депутатом парламента по Добровскому одномандатному избирательному округу № 20 Симферопольского района от партии «Единая Россия».



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