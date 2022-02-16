ЕР приостановила членство сбившего человека депутата из Крыма

Членство в «Единой России» депутата крымского парламента Игоря Буданова временно приостановили из-за сообщений о его причастности к смертельной аварии, сообщили в региональном отделении партии.

«В связи с появившейся информацией в СМИ и социальных сетях о том, что депутат государственного совета республики Крым Игорь Викторович Буданов (фракция «Единой России») совершил наезд на жительницу Симферополя, которая впоследствии скончалась в больнице, крымское региональное отделение «Единой России» в соответствии с уставом партии приостановило его членство в партии на период выяснения всех обстоятельств произошедшего», – цитирует сообщение реготделения РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что Буданов якобы на автомобиле сбил пожилую женщину в Симферополе 14 февраля, после чего скрылся с места происшествия. Женщина умерла в больнице, Буданов задержан. В региональном следственном управлении СК пока не комментировали информацию.

Буданова избрали депутатом парламента по Добровскому одномандатному избирательному округу № 20 Симферопольского района от партии «Единая Россия».