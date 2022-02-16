 

Суд взыскал с владельца автодилера «Рольф» 20 млрд рублей

16.02.2022, 20:07, Новости дня
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Химкинский суд Подмосковья взыскал с обвиняемого в многомиллиардных махинациях владельца автодилера «Рольф» Сергея Петрова почти 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.

Генпрокуратура РФ ранее обратилась в суд с иском о взыскании имущества, которое, по ее мнению, Петров приобрел не на законные доходы. В качестве обеспечения иска службой судебных приставов был произведен арест средств на счетах компании.

«Суд удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры в полном объеме», – передает РИА «Новости» со ссылкой на суд.

При этом в «Рольфе подчеркнули, что ситуация не оказала существенного влияния на операционную деятельность компании, дилерские центры продолжают работать штатно.

«Рольф» – крупнейший автомобильный дилер в России, включает 22 автомобильных марки. Сеть компании насчитывает 62 шоу-рума в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, в июне против основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова было возбуждено дело о многомиллиардных махинациях.

По версии следствия, в 2014 году подозреваемые заключили подложный договор купли-продажи «о приобретении компанией «Рольф» у кипрской компании «Панабел Лимитед» акций компании «Рольф Эстейт» по многократно завышенной стоимости в 4 млрд рублей», после чего средства перевели на счет «Панабел Лимитед» в банке Австрии, а в дальнейшем – на счета подконтрольных Петрову фирм.

После проведения обысков в дилерских центрах и офисах компании Петров сообщил, что решил не возвращаться в Россию. В сентябре основатель «Рольфа» выразил уверенность, что Австрия его не выдаст.



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