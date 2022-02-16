 

Лавров заявил Чавушоглу об опасности военного сотрудничества с Киевом

16.02.2022, 20:07, Новости дня
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Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе беседы с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подчеркнул неприемлемость действий Запада, ведущих к ускоренной милитаризации Украины, и опасность необдуманного развития в текущих условиях военно-технического сотрудничества с киевскими властями, сообщили в МИД России.

«Рассмотрена ситуация на юго-востоке Украины. С. В. Лавров подчеркнул неприемлемость действий Запада, ведущих к ускоренной милитаризации этой страны, и опасность необдуманного развития в нынешних условиях военно-технического сотрудничества с киевскими властями. Отмечена безальтернативность неукоснительного соблюдения минских соглашений и договоренностей, достигнутых в рамках «нормандского формата» и трехсторонней контактной группы», – говорится на сайте МИД.

Ранее Лавров в ходе разговора с Чавушоглу подчеркнул опасность курса Киева, направленного на обострение напряженности на юго-востоке Украины.



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