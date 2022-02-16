7 увлекательных книг по мотивам сериала “Эмили в Париже”

Около месяца назад стриминговый сервис Netflix объявил, что Эмили останется в Париже еще как минимум на два сезона, но когда начнутся съемки, пока неизвестно. Чтобы скоротать ожидание, можно ознакомиться с рецензией нашего постоянного колумниста на второй сезон и прочитать что-то из подборки книг, подготовленной HELLO.RU совместно с книжным сервисом ЛитРес.

“Забвение пахнет корицей”, Кристин Хармель

Тридцатишестилетняя Хоуп должна отправиться в Париж из родного ей небольшого городка вблизи от Бостона. А всё потому, что героине нужно разобраться в тайнах своей семьи и спасти от разорения доставшуюся ей по наследству кондитерскую. Верными спутниками в этом путешествии для неё станут семейные секреты идеальной выпечки. Именно они помогут Хоуп понять себя и обрести подлинное счастье.

“Книжная жизнь Нины Хилл”, Эбби Ваксман

Каково это — быть замкнутой интроверткой, которая неожиданно должна покинуть уютный мир собственных фантазий, почерпнутых из книг? Такова — Нина, отец которой умер и оставил ей “в наследство” множество родственников. С этими незнакомцами бедняжке предстоит общаться. Казалось бы, это катастрофа! Но иногда в обёртке испытаний жизнь преподносит приятные сюрпризы. Например, неожиданную симпатию приятного мужчины и — главное — выход в новую, уже совсем не “книжную” жизнь.

“Квартира на двоих”, Бет О’Лири

Тиффи и Леон — идеальные соседи. Они живут в одной квартире, спят в одной кровати и никогда не встречаются. Леон живёт в квартире днём, а Тиффи — ночью и на выходных. Их общение происходит исключительно посредством записок. Кто выносит мусор сегодня? Когда запланирована уборка? Как починить отопление? Какие проблемы на работе? Как избавиться от навязчивого ухажёра? Но главный вопрос этого странного романа состоит в том, сколько записок нужно написать человеку, которого никогда не видел, чтобы влюбиться в него.

“У тебя все получится, дорогая моя”, Аньес Мартен-Люган

Обнадёживающее заглавие этого французского романа полностью отражает его главную идею. Это история современной Золушки, которая не стала дожидаться феи, чтобы изменить свою судьбу. Главная героиня Ирис, устав от однообразной офисной работы и скучного мужа, отправляется в Париж, чтобы осуществить свою давнюю мечту — стать модельером. Она попадает в странное ателье, где всем руководит таинственная красавица Марта, и события принимают неожиданный и захватывающий оборот.

“Одна в Париже”, Джоджо Мойес

Удивительно, как можно оказаться одной в Париже будучи простой провинциалкой из Англии? Бедняжка Нелл узнала это на собственном опыте. Она так рассчитывала на романтический уик-энд со своим другом, но тот не явился на вокзал. Пришлось ехать в гордом одиночестве и с полной решимостью доказать свою способность на авантюры. Благо, северная столица полна бесшабашных любителей приключений. С одним из таких и знакомится главная героиня. Мотоциклист Фабиан и его друзья, определённо, знают толк в веселье!

“Париж никогда тебя не оставит”, Эллен Фелдман

Судьбы “маленьких людей” иногда ломают события большой истории. Кажется, Шарлотт легко отделалась. После освобождения из концлагеря в 1944 году она переехала в Нью-Йорк, где вот уже десять лет живёт с дочерью-подростком и работает в издательстве. Но письмо от человека, о котором ей хотелось бы забыть, вернуло её в военный Париж, в отношения, из-за которых они с дочерью чудом избежали смерти. Оказывается, любовь и верность иногда могут быть не совместимы с жизнью.

“Шоколадная лавка в Париже”, Дженни Т. Колган

Париж и шоколад — многообещающее сочетание. Главная героиня этого романа, Анна Трент, отправляется из Англии во французскую столицу, где знакомится с гениальным шоколатье Тьерри Жираром. В его лавке ей предстоит узнать много нового о себе самой и о том, какой удивительной может быть жизнь, прожитая со вкусом. Даже если для кого-то эта жизнь — вот-вот завершится.

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