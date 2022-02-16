Министры обороны стран НАТО призвали Россию выбрать путь дипломатии, прекратить военное наращивание и вывести свои силы из Украины

“Мы серьезно обеспокоены очень крупномасштабным, ничем не спровоцированным и необоснованным наращиванием российской военных сил в Украине и вокруг нее, а также в Беларуси. Мы самым решительным образом призываем Россию выбрать путь дипломатии и немедленно прекратить наращивание и вывести свои силы из Украины в соответствии со своими международными обязательствами. Мы по-прежнему привержены нашему двуединому подходу к России: сильное сдерживание и оборона в сочетании с открытостью к диалогу”, – заявили министры.

Они отметили, что действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности.

“Вследствие этого и для обеспечения защиты всех союзников мы размещаем дополнительные сухопутные силы в восточной части Североатлантического союза, а также дополнительные морские и воздушные средства, как было объявлено союзниками, и повышаем боеготовность наших сил. Наши меры были и остаются превентивными, соразмерными и не приводящими к эскалации. Мы готовы и дальше укреплять нашу оборонительную и сдерживающую позицию, чтобы реагировать на все непредвиденные обстоятельства. Наша приверженность статье 5 Вашингтонского договора непоколебима (согласно ст. 5 нападение на любое из государств-членов НАТО рассматривается как нападение на них всех. – “ГОРДОН”). Мы объединились, чтобы защищать друг друга”, – говорится в заявлении.

Также министры подчеркнули, что каждая страна имеет право выбирать свои собственные механизмы безопасности.

“Мы подтверждаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в пределах ее международно признанных границ. Как уже говорилось ранее, любая дальнейшая российская агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и будет стоить дорого. НАТО продолжит тесную координацию с соответствующими заинтересованными сторонами и другими международными организациями, включая ЕС”, – указано в документе.

В то же время НАТО и союзники продолжают дипломатию и диалог с Россией по вопросам евроатлантической безопасности, “в том числе на самом высоком уровне”.

“Мы поддерживаем все эти усилия, усилия в нормандском формате по реализации Минских договоренностей. Мы выразили готовность участвовать в возобновленном диалоге по европейской безопасности, инициированном Польшей в качестве нынешнего председателя ОБСЕ. Мы сделали России предметные предложения по укреплению безопасности всех государств евроатлантического региона и ждем ответа. Мы неоднократно предлагали и продолжаем предлагать дальнейший диалог в рамках Совета Россия-НАТО и готовы вступить в него. Мы настоятельно призываем Россию ответить взаимностью и выбрать дипломатию и деэскалацию”, – заявили министры.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения “Союзная решимость – 2022”. В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.

Зеленский 16 февраля также сказал, что пока Украина не видит отвода российских войск.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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