 

“Грудь красивая”, “На такую фигуру хочется смотреть и смотреть”. 45-летняя Бадоева позировала в купальнике

16.02.2022, 19:57, Новости дня
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“Я тут посчитала, и выяснилось, что до лета осталось всего 105 дней. Всего-то. Чуть-чуть подождать и все. Потерпим же, да? А вы пока решите, какое фото в купальнике – первое, второе или третье вам нравится больше. Аргументация приветствуется”, – подписала она публикацию.

“Первое фото, так как там видно всю фигуру. А на такую фигуру хочется смотреть и смотреть!” – отреагировала marinafomichmed.

“Второе фото, грудь красивая”, – написала zombiegirlofficia1.

“Второе фото. Очень женственно и сексуально”, – прокомментировала lanaitalyana.

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Публикация от Zhanna Badoeva – Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

Контекст:

Жанна Бадоева родилась 18 марта 1976 года в городе Мажейкяй (Литва). С 2003-го по 2012-й она была замужем за украинским клипмейкером и режиссером Аланом Бадоевым. Дочь Лолита родилась у них в 2005 году. Бывшие супруги до сих пор поддерживают дружеские отношения. От первого брака с бизнесменом Игорем Кураченко у Бадоевой есть 23-летний сын Борис.

Бадоева вместе с бывшим супругом была ведущей первого сезона шоу “Орел и решка”. Следующие два сезона она вела проект в паре с телеведущим Андреем Бедняковым.

В 2017 году Бадоева вела проект “ЖаннаПомоги” на телеканале “Пятница!”, в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи “Жизнь других”, которая выходит на российском “Первом канале”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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