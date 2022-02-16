 

Запад и Украина должны разработать план действий на случай чрезвычайных ситуаций – Яценюк

16.02.2022, 19:57, Новости дня
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“Это миротворческая операция нового типа. США стали флагманом, объединили всех партнеров – и в ЕС, и в НАТО, и предотвратили эскалацию и организованную войну, к которой уже был готов президент [России Владимир] Путин”, – сказал политик.

По его словам, глава Кремля не ожидал, что западные страны объединятся для защиты Украины.

“Изначально его идея заключалась в том, чтобы либо напасть на Украину, либо запугать Украину и Запад и в результате получить не только уступки, а вообще капитуляцию. Но он не получил этого и никогда не получит”, – заявил Яценюк.

Он добавил, что угроза для Украины не исчезла, Путин попытается начать новую – открытую или тайную операцию против Украины и против Запада.

“Запад и Украина должны разработать новый план действий на случай чрезвычайных ситуаций, поскольку Путин будет давить дальше. И в этом плане мы должны осознавать, что его цель – захватить всю Украину и взорвать Запад. Его конечная цель – давить на Запад, чтобы выбить определенные уступки”, – подчеркнул экс-премьер.

Президент РФ будет готовить “новые сюрпризы” Украине, об этом в ходе онлайн-дискуссии заявила Фиона Хилл, старшая научная сотрудница Брукингского института, специальный советник президента США по делам России и Европы в 2017–2019 годах. Она призвала союзников Украины быть готовыми к ним.

“Мы должны продолжать неуклонно поддерживать Украину”, – заявила эксперт.

Контекст:

США, НАТО и Украина неоднократно заявляли о наращивании российских войск вблизи украинской границы. Штаты и Альянс призывали Россию к деэскалации напряжения на границе Украины.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России оценивается как низкая. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент. 14 февраля Резников отметил, что РФ не создала ни одной ударной группировки вблизи границы с Украиной.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

15 февраля в минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в места постоянной дислокации по железной дороге и автомобильным транспортом.

В то же время в Беларуси продолжаются совместные с РФ учения “Союзная решимость – 2022”. В них со стороны России принимают участие войска Восточного военного округа и ВДВ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 15 февраля, что Альянс пока не видит признаков деэскалации и сокращения количества российских войск у границ с Украиной. Он отметил, что из Москвы поступают сигналы о готовности продолжать дипломатические усилия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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