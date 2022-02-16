Эксперты определили причину возникновения акне

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16.02.2022, 19:52, Новости дня
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Все знают, что акне приносит не только физический комфорт. Прыщи и угри смущают людей, влияют на психологическое состояние и социальное положение. Недавно эксперты ещё на шаг приблизились к созданию эффективных средств терапии акне.

Эксперты проанализировали информацию, полученную в результате исследования генома 20 тысяч человек с акне и 595 тысяч добровольцев без этой проблемы. Удалось обнаружить 29 вариантов генов, которые часто встречаются у людей с прыщами. Также информация позволила подтвердить, что 14 участков генома, найденных ранее, также связаны с риском развития акне.

Эти данные помогут в будущем понять, почему развивается заболевание и как с ним бороться. Также удастся создать новые лекарственные препараты для терапии патологии.



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