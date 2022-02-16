 

Витамин D связали с низким риском развития аутоиммунных заболеваний

16.02.2022, 19:52, Новости дня
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Ученые провели новую исследовательскую работу, в результате которой было доказано, что употребление витамина D на регулярной  способствует снижению риска развития аутоиммунных патологий.

Исследование полностью подтвердило гипотезу специалистов. В работе участвовало 25,8 тысяч человек, которые на протяжении пяти лет принимали по две тысячи международных единиц витамина D и омега-3 жирной кислоты в сутки.

По прошествии эксперимента ученые проанализировали результаты. Они выяснили, что употребление данного витамина способствует снижению риска развития аутоиммунных патологий на 22%.



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