 

Мнение: Neo-Nazis training Ukrainian Woman

16.02.2022, 19:48, Разное
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PS. Наступило 16 февраля, а Путин так и не напал.

Источник: Colonel Cassad



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