 

Звезда «ДОМа-2» Ковалева попросила Бородину угомониться

16.02.2022, 19:36, Разное
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У Ольги Бузовой и Ксении Бородиной вновь завязался конфликт. Анастасия Ковалева не смогла удержаться, вмешалась в личные разбирательства и попросила телеведущую угомониться.
Недавно Бузова вспомнила, что ранее просила руководства реалити-шоу «ДОМ-2» не приглашать Михаила Терехина на роль ведущего. Она считает, что Бородиной нужно было последовать такому примеру и поступить аналогичным образом в случае с Давой. Отказ от работы с ним выглядел бы очень даже уместно.

Кроме того, певица отметила, что всегда и во всем помогала коллеге во время ведения программы, но ни разу не заметила отдачи. Бородина не стала молчать и решила тоже упрекнуть бывшую напарницу за ее проступки. Она заявила, что Бузова просто строит из себя жертву, принижая других людей.

Бородина добавила, что никому не было комфортно сотрудничать с артисткой, поэтому той стоит задуматься, в чем истинная причина этого. Она утверждает, что Терехин вовсе не должен был быть ведущим, а только участником. К тому же, данную проблему решила сама ведущая, сказав, что уйдет с должности навсегда. Бузову упрекнули и в том, что та близко дружила с Ковалевой, которая являлась любовницей этого самого Терехина, состоявшего тогда в отношениях.

Ковалева не стала молча переносить обвинения в свой адрес. Она спросила, когда Бородина уже наконец угомонится, а также напомнила ей, что почти аналогичную историю она рассказывала и про своего первого мужа. Звезда порекомендовала перестать нести в мир неуверенность и признать, что Бузова просто перегнала коллегу во всех направлениях.

Источник: www.starhit.ru



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