 

Донцова рассказала о страшной болезни

16.02.2022, 19:36, Разное
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Дарья Донцова приняла участие в выпуске телепрограммы «Секрет на миллион», в рамках которой пояснила об онкологическом заболевании. Она не стала делиться подробностями и словами специалистов, а лишь сказала, что будет лечиться.
По словам автора детективов, ее очень поддерживает семья. Родные люди всегда находятся рядом с ней в нужный момент, а также готовы оказать помощь. Они стараются стойко переносить известия о состоянии Донцовой. Она добавила, что у них в доме не принято начинать истерики, потому что такая модель поведения не подходит.

Поклонники пришли в шок после признания звезды. На протяжении долгих лет она поддерживала благотворительные фонды по борьбе с болезнью и проводила на эту тем лекции по всей России. В эфире ведущая программы Лера Кудрявцева не смогла сдержать слез. Многие пришли к выводу, что Донцова настроена решительно.

Источник: www.ntv.ru



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