В США не увидели отвода сил РФ от границ Украины

В США заявили, что Российская Федерация не отводит свои силы от границ Украины. Об этом пояснил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, есть слова России, а есть действия страны, которые якобы противоречат друг другу. Никакого отвода войск от границ Незалежной в США пока не увидели, наоборот, фиксируется движение критически важных российских подразделений в сторону Украины. Американцы уверены, что РФ укрепляет свои позиции у границ с Украиной, имея определенные планы на конфронтацию.

Стоит отметить, что в Москве опровергают слухи о планах нападения на соседнюю страну, отмечая, что страна проводит запланированные военные учения. При этом в Вашингтоне выражают опасения из-за сложившейся ситуации. Примечательно, что большинство военных учений РФ всегда вызывают у Запада истерическую реакцию.

Источник: www.finam.ru