 

НАТО развернет дополнительные боевые группы в Румынии

16.02.2022, 19:22, Новости дня
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Главы военных ведомств стран НАТО приняли решение развернуть на территории Румынии дополнительные боевые группы альянса, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня заседания альянса в Брюсселе.

«Министры решили рассмотреть новые варианты, включая развертывание новых боевых групп в восточной и юго-восточной части, в частности в Румынии. Я приветствую инициативу Франции вести эту группу», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, в начале февраля в Румынии высадились сто американских военных. Они прибыли, чтобы подготовить прибытие остальных солдат, которые будут расквартированы по территории страны.

Это было сделано в связи с планами США перебросить дополнительные воинские подразделения в Румынию, Польшу и Германию. 



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