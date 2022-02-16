Газета Metro Москва выпустила совместный тираж с блогерами

Газета Metro Москва совместно с группой популярных блогеров выпустила «блогерскую газету», которая стала частью каждого из 300 тысяч экземпляров тиража издания.

Главная тема спецвыпуска «Блогеры – это новое медиа». Он полностью посвящен популярным блогерам, которые стали как авторами, так и героями публикаций. По задумке организаторов спецпроекта из коммуникационного агентства INVITE, которое занимается продвижением более 40 известных блогеров, цель переноса инфлюенсеров из мира диджитал в непривычный для них печатный формат – показать, что блогерство вышло за привычные рамки и проникает во все новые каналы коммуникаций.

«Ключевая мысль нашей инициативы всегда лежала на поверхности: блогеры уже давно стали главной движущей силой креативной индустрии», – отметил гендиректор агентства INVITE Роберто Панчвидзе. – «Наша цель – показать, что блогерство стало новым источником и средством передачи информации. Блогеры – феномен нашего времени».

В сентябре 2021 года ВЦИОМ провел опрос, согласно которому, среди российской аудитории соцсетей и мессенджеров почти каждый третий (29%) тратит на них более трех часов в день (72% среди 18-24-летних), 16% – от двух до трех часов, 25% – один-два часа в день, 19% – полчаса, а 9% – менее получаса.

Наибольший интерес аудитории соцсетей и мессенджеров вызывают новости о событиях в стране и мире (49%), политика (42%), образование и саморазвитие (39%), юмор (37%), а также еда и рецепты (36%).