Королева Елизавета выпустила парфюм для собак с мускусным ароматом

Ее Величество королева Великобритании Елизавета II, отметив 70-летие восхождения на трон, почти не появляется на публике. Разделив свои повседневные королевские обязанности между детьми и внуками, королева продолжает работать, например, принимать послов иностранных государства, правда, в виртуальном режиме.

Однако новости о королеве не иссякают. Так, стало известно, что британский монарх выпустила парфюм, причем не для людей, а для собак. Аромат называется The Happy Hounds Dog Cologne. Как передают иностранные СМИ, духи для домашних питомцев обоих полов пахнут “прогулками по побережью”, в нем отчетливо слышится “богатый мускусный аромат с нотками цитруса и бергамота”.

Пока его можно купить только в одном месте – в сувенирной лавке Sandringham Estate в Норфолке как отдельным флаконом, так и в подарочном наборе, где помимо парфюма есть еще шампунь, игровые косточки и игрушка из твида. Стоимость одного флакона составляет 9,99 фунтов стерлингов, то есть 13,52 доллара или чуть больше тысячи рублей.

Королева-мать с корги

Елизавета II, пожалуй, самая известная из ныне живущих любительниц собак. В общей сложности, за всю жизнь при дворе Елизаветы жили 30 четвероногих питомцев. Первую собаку этой породы ей подарил отец, король Георг VI, и 7-летняя принцесса Елизавета назвала щенка Дуки. Большинство животных, который в дальнейшем обитали в Букингемском дворце, – потомки того самого щенка. Королева вывела новую породу – дорги: это произошло после того, как одна из ее корги закрутила роман с таксой Пипкин принцессы Маргарет. Так родились собаки по кличке Вулкан и Кэнди. В 2015-м было объявлено, что больше королева разводить их не будет, так как не представляет, кто будет заботиться о корги, когда ее не станет.

Последней корги Елизаветы II – 15-летней Уиллоу – не стало в 2018 году, а в конце 2020 года, когда ее муж Филипп лежал в больнице, из жизни ушла одна из ее любимых собак – Вулкан породы дорги. Но без собак Елизавета не осталась. Во время локдауна сын королевы, принц Эндрю, подарил матери сначала двух щенков дорги – Фергуса и Муика, а после того, как в мае один из них умер, преподнес еще одну собаку. А недавно у королевы появился… нет, не корги и не дорги, а первый кокер-спаниель.

Впрочем, в королевской семье почти все питают искреннюю любовь к собакам, о чем можно прочитать здесь.

Елизавета II со своими собаками