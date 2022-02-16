 

“Я больше не могу так жить, прячась и стыдясь”. 56-летняя Евангелиста впервые показала “изуродованное” липосакцией лицо

16.02.2022, 19:12, Новости дня
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“Мне нравилось быть на подиуме, а сейчас я боюсь столкнуться с кем-то, кого знаю. Я не могу так жить, прячась и стыдясь. Я просто не могу больше жить с этой болью. Я наконец-то хочу заговорить”, – цитирует издание супермодель.

В интервью журналу Евангелиста рассказала, что в течение трех месяцев после семи сеансов CoolSculpting [безоперационной липосакции] с августа 2015 года по февраль 2016 года, она стала замечать выпуклости на подбородке, бедрах и в области бюстгальтера. Те области лица и тела, которые она хотела уменьшить, по словам модели, внезапно увеличились и онемели.

“Я пыталась исправить это сама, думая, что делаю что-то не так, начала сидеть на диете и больше заниматься спортом. Я дошла до того, что вообще не ела. Я думала, что схожу с ума”, – призналась Евангелиста, называя себя “навсегда деформированной” и “жестоко изуродованной”.

Также модель сообщила, что подала в суд на компанию Zeltiq Aesthetics Inc, чтобы ей возместили ущерб в размере $50 млн за невозможность больше работать в фешн-индустрии.

Фото обложки с Евангелистой 16 февраля было опубликовано на странице издания в Instagram.

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Публикация от People Magazine (@people)

Контекст:

Линда Евангелиста родилась в 1965 году в Канаде. После победы на местном конкурсе красоты “Мисс Ниагара” 15-летняя Евангелиста получила предложение о сотрудничестве от американского агентства.

Она принимала участие в рекламных съемках для Yves Saint Laurent, Calvin Klein, Chanel, Versace, Ralph Lauren. В 1996 году подписала эксклюзивный контракт с косметической фирмой Yardley и снялась в клипах американского певца Джорджа Майкла Freedom и Too Funky.

В 2007 году Евангелиста родила сына. Его отец – французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, супруг американской актрисы Сальмы Хайек. Пино и Евангелиста расстались еще до рождения ребенка.

В сентябре 2021 года Евангелиста впервые сообщила о том, что избегает появляться на публике, так как ее лицо и тело было изуродовано после операции по откачиванию жира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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