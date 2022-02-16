 

Volvo продолжит выпускать кроссовер Volvo XC90 до 2025 года

16.02.2022, 19:08, Новости дня
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Новый шведский кроссовер Volvo в электрической модификации поступит на рынок под названием Volvo Embla.

Однако производитель не намерен отказываться от актуальной версии внедорожника XC90, который продолжат выпускать и в дальнейшем. Данное решение принято в связи с тем, что спрос на автомобиль с ДВС остается достаточно высоким. Кроме того, рестайлинговая версия XC90 получит минимальные отличия от оригинальной модели. В продажу поступят версии с бензиновыми, дизельными и гибридными агрегатами.

Кроме того, выход электрического кроссовера ожидается ко второй половине текущего года. Внешний вид частично перенимает отдельные элементы кузова от модели Recharge. Пока остальные подробности о готовящейся новинке остаются неизвестными.



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