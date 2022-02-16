Мнение: Нацисты, которых либералы-глобалисты упорно не замечают

Нацисты, которых либералы-глобалисты упорно не замечают

Либералы закрывают глаза на неонацистов в рядах своих сторонников, пишет The American Conservative. Англоязычные СМИ трубят о военной подготовке гражданских на Украине, не упоминая важную деталь о том, кто это обучение предоставляет, возмущается автор статьи.

Ангажированные политики по всему миру предпочитают не замечать зла на своей стороне. Однако даже при донельзя низких стандартах современной политики больно смотреть, как либералы по обе стороны Атлантики замалчивают, оправдывают и всячески маскируют присутствие неонацистов и других идеологических ужасов среди своих сторонников в странах вроде Украины и Венгрии.

Начнем с осажденной Украины. В понедельник печатные и вещательные СМИ во всем англоговорящем мире затрубили о 79-летней украинке Валентине Константиновской из восточноукраинского Мариуполя, которая учится стрелять, чтобы остановить российское вторжение. Седовласая и морщинистая бабушка словно по заказу прессы клялась на камеру "защищать свой дом, свой город и своих детей".

Британские "Таймс" и "Дейли телеграф" даже напечатали портрет Константиновской на первой полосе, а "Гардиан", "Индепендент" и "Файненшл таймс" выбрали другие фотографии с тех же учений, не менее волнующие (у "Гардиан" – ухоженная женщина с винтовкой в ​​руках, у "Индепендент" – ребенок подносит обоймы, а у "Файненшл таймс" – боец учит молодую женщину целиться).

Не устояли и американские СМИ. Главный иностранный корреспондент Эн-би-си Ричард Энгель (Richard Engel) привел слова Константиновской: "Твоя мама поступила бы точно так же". Канал Эй-би-си показал кадры с тех же учений – и снова Константиновская целится из "калаша" и мерит Путина стальным взглядом. Эту же методичку мы видим и у "Радио Свобода"*, хотя его и содержат налогоплательщики.

А вот о чем американцы и британские журналисты умолчали: учения проводил мариупольский батальон "Азов". Наше собственное ФБР назвало его "военизированным подразделением, связанным с неонацистской идеологией и нацистской символикой". По информации ФБР, участники "Азова" причастны к подготовке и радикализации белых шовинистов на территории США. (Защитники "Азова" возражают, что это регулярное подразделение, просто оно ведет свою историю от добровольческого батальона под руководством неонацистской группировки – как будто это чем-то лучше, чем версия ФБР).

В репортаже Эй-би-си на рукаве обучающего бабушку бойца промелькнул шеврон "Азова" с нацистской символикой. Только и всего. Остальные англоязычные СМИ как воды в рот набрали. Растолковывать британцам и американцам эту взаимосвязь пришлось интернет-сыщикам. И это при том, что европейские СМИ сообщали о неонацистах в открытую. "Евроньюз", например, опубликовал статью: "Украинские ультраправые обучают гражданской обороне".

После волны возмущения в "Твиттере" "Радио Свобода"* свой рассказ о бабушке удалило, не объясняя причин, другие же просто двинулись дальше как ни в чем не бывало.

Все ли украинцы поддерживают доморощенных неонацистов и реакционеров-расистов? Разумеется, нет. Однако "ястребиные" настроения против России в Вашингтоне и Вестминстере достигли апогея, и поучительно наблюдать, как старательно наши СМИ вымарывают малейший факт, чтобы тот не омрачил примитивного нравственного посыла: "Отважные либеральные демократы бросают вызов Кремлю". Подчеркивать неудобные факты – то же самое, что "транслировать российскую пропаганду". Именно в этом меня недавно обвинил один сотрудник Республиканской партии с Капитолийского холма.

Теперь перейдем к Венгрии. Скоро в стране пройдут выборы, и премьер-министру Орбану и его правящей партии "Фидес" будет противостоять коалиция из либералов, "зеленых", социалистов и неонацистов. Да-да, вы не ошиблись: чтобы не допустить "Фидес" до переизбрания, левые будут выступать единым блоком с "Йоббиком".

Лидеры этого неонацистского движения "за лучшую Венгрию" плевали на мемориалы Холокоста, сайт "Йоббика" до недавнего времени предостерегал против "сионистского Израиля", который якобы хочет "подмять под себя Венгрию и остальной мир", а глава партии по внешней политике призывал законодателей пересчитать "людей еврейского происхождения" среди жителей Венгрии и особенно парламентариев – уж, конечно, они представляют собой угрозу нации.

Я дважды брал интервью у руководства "Йоббика" и могу засвидетельствовать, что это чуть ли не самая жуткая партия во всей Европе. Однако на выходных всплыли кадры, как лидер оппозиционного блока Петер Марки-Зай (Péter Márki-Zay), которого прочат в премьеры, агитирует за кандидата от "Йоббика" и привечает "фашистов" в своей коалиции.

Признают ли этот факт либеральные СМИ США и Великобритании, будь то левые или правые? С трудом и сквозь зубы, если это вообще произойдет. Вбейте ради интереса "Jobbik" на сайте "Нью-Йорк таймс". Последняя статья на эту тему – стенограмма моего выступления в подкасте Эзры Кляйна (Ezra Klein), где я заострил внимание на этом крайне неловком моменте. А предыдущая датируется аж 2018 годом, задолго до объединения оппозиции.

Признайтесь, либералы: "Да, это нацисты, но это наши нацисты". (Прим. ИноСМИ: отсылка к фразе "Он, может, и сукин сын, но это наш сукин сын" о Гарсиа Сомосе, которую приписывают Франклину Рузвельту).

(с) Сахраб Ахмари

https://inosmi.ru/20220216/neonatsisty-253048602.html – цинк

—