 

Детям показали автозак

16.02.2022, 19:00, Разное
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В Нижнем Тагиле 15 февраля воспитанникам детского садика №135 и третьеклассникам школы №3 устроили встречу с ветеранами и силовиками. Дети встретились с представителями местного отделения некоммерческой организации ветеранов «Боевое братство», фонда «Поддержки ветеранов и сотрудников правоохранительных органов», а также с отдельным батальоном патрульно-постовой службы.

Фото: официальное сообщество администрации Нижнего Тагила во «Вконтакте»

«Для ребят были организованны небольшие армейские конкурсы, показ экипировки, ребята смогли научиться пользоваться настоящими радиостанциями и самое главное побывали внутри специального полицейского автомобиля! Восторга детей не было придела! В конце встречи ребята одной из групп садика поздравили ветеранов и сотрудников полиции с днем защитника Отечества», — говорится в сообщении.

Фото: официальное сообщество администрации Нижнего Тагила во «Вконтакте»

1 сентября прошлого года в новосибирской школе №67 открыли специализированный класс, в котором будут готовить учеников 10-11 классов к поступлению в образовательные учреждения ФСИН. Учеников будут готовить «специалисты территориального органа УИС Новосибирской области», в том числе сотрудники спецназа «Корсар», которые занимаются подавлением бунтов среди заключенных и борьбой с терроризмом.

Впервые профильный класс ФСИН появился в Ангарске Иркутской области, где находится известная пытками и бунтами заключенных колония строгого режима №15. Классы ФСИН есть и в Мордовии, Красноярском крае и Башкортостане.

Источник: Новая газета



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