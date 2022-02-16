Названа группа крови, обладатели которой чаще всего изменяют

Ученые всего мира на протяжении долгих лет интересуются вопросом, влияет ли группа крови на характер и поведение человека. Недавно было проведено новое исследование, в рамках которого удалось выяснить, что люди, обладающие определенной группой крови наиболее склоны к изменам.

Специалисты пришли к выводу, что склонность к частой смене партнеров чаще всего возникает именно у обладателей первой группы крови. Таких людей не рекомендуется выбирать для серьезных отношений, так как вместо крепкого брака они предпочтут мимолетные интрижки. Все их отношения редко заходят дальше флирта.

Носители второй группы крови, напротив, в большинстве случаев остаются верны своему выбору. С 95% вероятностью они ни за что не станут прощать измены со стороны партнера, а также поторопятся поделиться с второй половинкой всей правдой, если возникнут «грязные» мысли. Кроме того, верными считаются и люди с третьей группой крови. Они не редко позволяют себе фантазировать о ком-либо кроме избранника, но дальше это почти никогда не заходит.

Самыми непостоянными из всех признаны люди с четвертой группой крови. Они получают наслаждение от внимания со стороны всех окружающих, а также обожают получать яркие эмоции. Однообразные и монотонные отношения быстро вызывают у них скуку и желание их разбавить.

Источник: progorodchelny.ru