В МИД РФ назвали причину военных учений на границе с Украиной

В МИД РФ назвали причину военных учений на границе с Украиной. По словам главы внешнеполитического ведомства, Запад накачивает Незалежную вооружением.

Мария Захарова отметила, что такая политика в регионах, которые граничат с Российской Федерацией, может обернуться непредсказуемыми и тяжелыми последствиями. РФ обеспокоена тем, что в соседней стране наблюдаются антиконституционные перевороты. Более того, события в Незалежной могут развиваться по-разному, однако страны НАТО известны «своими действиями в определенных случаях».

Стоит отметить, что стягивание российских войск к границам Украины серьезно беспокоит Запад. В Штатах неоднократно обвиняли РФ в различиях между заявлениями и действиями, однако в Кремле опровергают все обвинения.

Источник: riafan.ru