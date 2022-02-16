 

В МИД РФ назвали причину военных учений на границе с Украиной

16.02.2022, 18:52, Разное
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В МИД РФ назвали причину военных учений на границе с Украиной. По словам главы внешнеполитического ведомства, Запад накачивает Незалежную вооружением.
Мария Захарова отметила, что такая политика в регионах, которые граничат с Российской Федерацией, может обернуться непредсказуемыми и тяжелыми последствиями. РФ обеспокоена тем, что в соседней стране наблюдаются антиконституционные перевороты. Более того, события в Незалежной могут развиваться по-разному, однако страны НАТО известны «своими действиями в определенных случаях».

Стоит отметить, что стягивание российских войск к границам Украины серьезно беспокоит Запад. В Штатах неоднократно обвиняли РФ в различиях между заявлениями и действиями, однако в Кремле опровергают все обвинения.

Источник: riafan.ru



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