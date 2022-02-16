 

Съемочная группа «Звезд в Африке» чуть не пострадала из-за урагана

16.02.2022, 18:52, Разное
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Съемочная группа популярного проекта «Звезды в Африке» чуть не пострадала от урагана. Об этом ведущая шоу Ольга Бузова пояснила своим фанатам в Instagram.
Ольга Бузова опубликовала ролик, на котором запечатлены камеры, охватывающие съемочную площадку. На видео видно, как бушует ураган, склоняя и вырывая деревья с корнями и разрушая железные конструкции. Вчерашний день певица назвала самым жутким в своей жизни. Природное явление обрушилось на провинцию Лимпопо, где живут участники проекта, а также члены съемочной группы. В какой-то момент аппаратура перестала работать, но никто не пострадал.

Изображение взято с: instagram @buzova86
Специалистам пришлось всю ночь восстанавливать разрушенные конструкции, работы не окончены до сих пор. Съемочная группа сильно испугалась, сейчас они приходят в себя, пытаясь понять, как быть дальше. При этом певица заявила, что съемки будут продолжены в любом случае. Бузова пообещала, что этот день будет показан в одном из выпусков, поэтому призвала поклонников следить за анонсами.

Источник: www.instagram.com



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