 

Войска НАТО разбомбили село под Харьковом, чтобы его не смогла занять российская армия

16.02.2022, 18:51, Разное
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Объединённые войска НАТО объявили о полном уничтожении села Богородское, которое находится в Харьковской области недалеко от границы с самопровозглашенной ЛНР.

Населённый пункт являлся важной опорной точкой, контроль над которой мог бы развязать руки российским захватчикам в случае атаки 16 февраля, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Также он отметил, что операция прошла максимально гуманно. Предварительно из населённого пункта вывезли всех жителей — их разместили в Харькове. Скот передали фермерам из соседних сёл.

В спецоперации принял участие стратегический бомбардировщик В-52Н, несколько истребителей поддержки, наземная вездеходная техника и примерно 150 солдат. После нанесения авиаударов пехотные подразделения вошли в разрушенное село и уничтожили устоявшие после налёта постройки.

«Русские агрессоры должны понимать, что НАТО приложит все усилия для того, чтобы не допустить нападения на Украину — даже если для этого придётся сравнять часть страны с землёй», — заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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