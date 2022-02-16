В новой стратегии госбезопасности Украины РФ названа угрозой

Из нового указа о государственной безопасности Украины, подписанного президентом Владимиром Зеленским, следует, что РФ является одной из угроз.

Документ опубликован на сайте офиса главы Украины, передает ТАСС.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О Стратегии обеспечения государственной безопасности». Утвердить Стратегию обеспечения государственной безопасности», – говорится в тексте указа.

Ранее президент Украины утвердил стратегию информационной безопасности страны, которая имела цель – противодействовать РФ в информационной сфере. Указ появился на сайте офиса главы.

Стратегия определяет вызовы и угрозы нацбезопасности Украины в информационной сфере, среди которых обозначена и информационная политика России.