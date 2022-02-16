 

Французскую молодежь решили заманить на выборы через Tinder

16.02.2022, 18:38, Новости дня
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Приложение для знакомств Tinder во Франции запустит рекламную кампанию, призванную привлечь молодежь к голосованию на президентских выборах, информирует La Libre.

Издание пишет, что приложение будет сотрудничать с неправительственной организацией A Vote, чтобы побудить молодежь прийти на избирательный участок и принять участие в голосовании. Рекламная кампания стартует в четверг и продлится до 8 апреля. В этот период все пользователи Tinder в возрасте от 18 до 25 лет увидят несколько Swipe Video Cards – мини-видео из 4 частей, подробно описывающих шаги, которые необходимо выполнить для участия в голосовании. Такие сообщения будут появляться при пролистывании профилей пользователей, информирует «Актуальные комментарии».

«Если у тебя свидание рядом с домом, то и голосуй рядом с домом», – будет говориться в рекламе до 4 марта, когда истечет срок регистрации избирателей.

После 4 марта в Tinder появится новое сообщение: «Ваш голос имеет значение… не скрывайте свои убеждения».

Пользователь, которого заинтересует реклама, сможет перейти по ссылке на сайт НПО, где централизовано будет собрана вся информация о выборах.

Социолог Селин Браконье отмечает, что во Франции от неправильной регистрации в избирательных списках, в частности, из-за переезда граждан в связи с обучением или работой, в 2017 году пострадали 7,6 млн избирателей, 51% из них – в возрасте 25-29 лет.

В свою очередь газета Ouest-France отмечает, что «демократия» стала одной из самой обсуждаемой тем в Tinder во Франции. Упоминание термина «политика» увеличилось почти на 59% за последние 12 месяцев в биографиях пользователей.

A Vote отмечает, что молодые люди (50% пользователей Tinder) чаще всего игнорируют голосование, поскольку, «если человек неверно зарегистрирован в избирательном списке, то вероятность того, что он не придет на выборы, в три раза выше».

«Исторически сложилось так, что молодые люди менее всего склонны голосовать. Мы считаем, что эта кампания может инициировать изменения», – отметил представитель Tinder во Франции.

Напомним, первый тур президентских выборов пройдет во Франции 10 апреля. В случае необходимости, второй тур выборов состоится спустя две недели – 24 апреля. Действующий глава государства Эмманюэль Макрон должен объявить о своем участии в выборах до конца февраля.

О желании баллотироваться на президентский пост уже заявил целый ряд кандидатов. Среди них – лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, член партии «Европа – Экология – Зеленые» Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира.



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