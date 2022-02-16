 

Госдума по инициативе ЕР приняла закон об индексации военных пенсий в трех чтениях

16.02.2022, 18:38, Новости дня
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Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу в трех чтениях правительственный законопроект об индексации на 8,6% пенсий военных пенсионеров с 1 января 2022 года.

Инициатива была подготовлена кабмином в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина проиндексировать военные пенсии с 1 января текущего года выше уровня инфляции, передает ТАСС.

По инициативе «Единой России» законопроект был рассмотрен и принят Госдумой сразу в трех чтениях, говорится в сообщении на сайте партии.

Как отметил, выступая на пленарном заседании Госдумы, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, после индексации средняя пенсия военных пенсионеров по выслуге лет в 2022 году составит 33 300 рублей в месяц. «В реальном выражении увеличение составит 2 800 рублей», – добавил он.

«Размер пенсии увеличивается с 1 января 2022 года на 8,6 процента с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством», – цитирует документ РИА «Новости».

В документе указано, что в бюджете на 2022-й и плановый период 2023 и 2024 годов уже заложено повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на четыре процента.

Таким образом, для того чтобы провести индексацию по уровню 8,6 процента, правительство предлагает для граждан, проходивших военную службу, установить размер довольствия, учитываемого при исчислении пенсии с 1 октября 2022 года, в 77,41 процента (ранее 74 процента), для пенсионеров-ветеранов — установить ежемесячную доплату в размере 4,6 процента.

В финансово-экономическом обосновании к проекту указывается, что дополнительные расходы в 2022-2024 годах составят 154,3 млрд рублей: в 2022 году – 63,4 млрд, в 2023 году – 42,5 млрд и в 2024 году – 48,4 млрд рублей.



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