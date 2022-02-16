Наоми Кэмпбелл рассказала о дочери, чате супермоделей и желании снова стать матерью

На днях Наоми Кэмпбелл впервые показала свою дочь с обложки мартовского номера британского журнала Vogue. Теперь в сети появилось интервью топ-модели, в котором она рассказала о малышке, а также о дружбе с коллегами и том, что совсем не исключает вероятности еще раз стать матерью.

Одна из самых успешных моделей мира, 51-летняя Наоми Кэмпбелл, впервые став матерью в прошлом году, удивила общественность столь неожиданной новостью. Теперь в своем первом интервью на эту тему Наоми ответила на один из главных интересующих публику вопросов. Кэмпбелл не сказала, кто отец ребенка, не стала комментировать слухи о суррогатном материнстве, и даже не раскрыла тайну имени девятимесячной дочери, но заверила, что ребенок ее родной, а не приемный.

Я ее не удочерила, она мой ребенок, – сказала Наоми в интервью, а журналист уточнил, что остальные детали материнства модель приберегла для автобиографии, которую планирует написать.

Наоми не расстается с малышкой с момента ее рождения и, куда бы ни забросила ее профессиональная необходимость, ребенок всегда рядом с мамой. Кэмпбелл призналась, что характер у девочки ангельский.

Мне повезло, что малышка любит путешествовать, как и я. Никаких хныканий при взлете или посадке. Она хорошая девочка: спит отлично, редко плачет, очень развита для своего возраста. Она только начала махать руками, это очень весело. Она много смеется. Почти говорит. Думаю, что начнет ходить до того, как научится ползать. У нее уже шесть зубов, — сказала Кэмпбелл в интервью.

Наоми Кэмпбелл с дочерью

Поговорили с моделью и о профессии. Оказалось, что несмотря на прошедшие годы, Наоми по-прежнему дружна с теми, с кем начинала свой путь на подиуме – с Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Линдой Евангелистой. У подруг общий чат в мессенджере и они вместе работают над предстоящим документальным сериалом для Apple TV+ “Супермодели”. По словам модели, шоу будет о дружбе, карьере, женственности и материнстве. Кстати, как говорит Наоми, подруги уже познакомились с ее дочерью: Кроуфорд видела девочку, когда той было несколько дней от роду, Тарлингтон навестила ребенка спустя две недели после рождения.

Вот только Евангелиста еще не видела дочку Наоми из-за проблем со здоровьем. Напомним, что Линда стала жертвой неудачной пластики и теперь борется с редкой болезнью – парадоксальной жировой гиперплазией. Наоми поддерживает подругу.

Она сильная женщина, и я думаю, что она очень смелая. Требуется много мужества, чтобы выйти и сказать ей правду. Я полностью поддерживаю ее, — говорит Наоми.

Главное в жизни Наоми сейчас ее дочь. Модель говорит, что наслаждается каждым моментом и смотрит на мир глазами маленькой девочки:

Я снова как ребенок. Я заново переживаю все детские радости, читаю детские стишки, играю и узнаю, как много в мире новых замечательных игрушек, о которых я даже мечтать не могла, – восторженно говорит модель.

При этом, отвечая на прямой вопрос журналиста, а хотела бы она еще детей, 51-летняя Наоми Кэмпбелл, улыбается и не исключает такой вероятности: “А почему бы и нет”.