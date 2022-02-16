Нардеп Кузьминых не пришел в суд на избрание меры пресечения. Его пытаются вызвать через Раду – ЦПК

15 февраля суд направил Криворучко на электронную почту письмо с уведомлением о дате и времени заседания.

“Сегодня она с этой почты посылала в суд письмо, поэтому судья считает, что она по меньшей мере знала, что письмо от суда было. А вот открывала ли она его или нет – неизвестно. В ходатайстве Криворучко говорится, что она якобы ничего не получала от суда”, – отметили в сообщении.

По данным ЦПК, адвокат и нардеп не отвечают на телефонные звонки.

“Защитница сказала, что ее телефон “временно не принимает звонки”, а мобильный ее подзащитного изъяли детективы”, – уточнили в посте.

Следственный судья Олег Ткаченко объявил перерыв, чтобы направить в Верховную Раду сообщение с просьбой посодействовать во вручении Кузьминых сообщения о дате и времени заседания. Оно назначено на 15.00 17 февраля.

Прокурор попросил ВАКС применить к нардепу принудительный привод. Если Кузьминых и Криворучко не придут на заседание, суд рассмотрит вопрос о принудительном приводе.

Контекст:

Сергей Кузьминых прошел в Верховную Раду в 2019 году как мажоритарщик (баллотировался в 67-м округе в Житомирской области). Он – брат “киборга” Олега Кузьминых, который участвовал в боях за Донецкий аэропорт, в 2015 году во время одного из них был взят в плен боевиками и пробыл в плену 124 дня. Это его боевики привезли в январе 2015 года на место расстрела остановки общественного транспорта в Донецке и представили местным жителям как виновника обстрела.

28 января 2022 года НАБУ сообщило о разоблачении нардепа “на горячем” – при получении 558 тыс. грн взятки. По данным детективов, нардеп получил эту сумму за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 31 января сообщила, что подписала подозрение нардепу Кузьминых.

1 февраля в НАБУ заявили, что Кузьминых игнорирует повестки о вызове в правоохранительные органы, мотивируя неявку нахождением в медучреждении.

2 февраля пресс-секретарь фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Юлия Палийчук сообщила, что Кузьминых попросил исключить его из числа членов фракции – “временно, с возможностью вернуться”.

3 февраля НАБУ объявило нардепа в розыск “из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ”.

Кузьминых 4 февраля сообщил, что не получал повестку на допрос в НАБУ. Он выразил готовность и заинтересованность “рассказать, что произошло, и отстаивать свою позицию в суде”. Адвокат нардепа Лариса Криворучко написала в Facebook 3 февраля, что Кузьминых не прибыл 31 января в качестве свидетеля по вызову детектива НАБУ, поскольку находился в больнице. “Ориентировочный срок лечения, по прогнозам врачей, 10 дней”, – отмечала Криворучко.

7 февраля Кузьминых задержали детективы НАБУ и сотрудники САП. Нардепу должны были избрать меру пресечения, однако суд не смог установить его личность. Сначала работники суда не могли найти удостоверение нардепа Кузьминых, а потом, когда нашли, суд отказался его принимать как документ, удостоверяющий личность.

8 февраля ВАКС не избрал меру пресечения для нардепа, он попросил время на ознакомление с ходатайством прокуратуры и материалами производства.

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